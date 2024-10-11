مواصلة البحث عن مفقودين جراء الغارة على النويرة والبسطة الفوقا

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افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان عمليات رفع الأنقاض مستمرة النويرة والبسطة الفوقا بحثا عن ناجين من العدوان الصهيوني الذي استهدف ليل امس مبنيين وأدى في حصيلة أولية الى سقوط 22 شهيدا وأكثر من 117 جريحا من المدنيين. وجه الدفاع المدني اليوم نداء الى اهالي المفقودين تحت انقاض المبنى المنهار في البسطة، لإبلاغ غرفة العمليات عبر الرقم 125 في حال تم إيجاد ابنائهم في المستشفيات بهدف تسهيل عمليات البحث عن المفقودرين. هذا وعمل فوج إطفاء بيروت بعيد الاستهداف في النويري على اخماد الحريق الناجم عن الغارة كما عمل على اخلاء السكان من الطوابق العليا للمبنى عبر استعمال السلم الآلي.