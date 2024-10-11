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هل من نقص في المواد الغذائية والسلع؟

11
OCTOBER
2024
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أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان اليوم أن" أسعار المواد الغذائية مستقرة"، كما اكد إن "المواد الغذائية في لبنان متوافرة بكثرة، وأن ليس هناك اي نقص في اي سلعة من السلع".

وقال: "على هذا الاساس لا داعي للهلع ولا داعي لتخزين المواد الغذائية بكميات كبيرة جداً، مع التأكيد على أن تحوط العائلات اللبنانية واجب".

وأشار بحصلي الى أن "إستيراد المواد الغذائية لا يزال مستمراً عبر مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، ما يعني أن المخزون المجود لدى لبنان من المواد الغذائية لا يزال يكفي لأكثر من شهرين".

وشدد بحصلي على أن "هذا الأمر سيبقى مستمراً طالما المرفأ والمطار يعملان بشكل طبيعي"، لافتاً إلى أن "الشُحُنات والبواخر تصل إلى لبنان كالمعتاد".

وبالنسبة لأسعار المواد الغذائية، اكد  ان" الأسعار مستقرة، وإن الشكاوى التي نسمعها لا نعرف مدى دقتها"، مشيراً في الوقت نفسه الى "أننا في حالة حرب ومن الممكن أن يستغل البعض هذا الوضع، خصوصاً في المناطق، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل وجود عرض كبير للسلع الغذائية وآلاف نقاط البيع".

وشدد بحصلي على أنه الآن ليس هناك أي موجب لإرتفاع الأسعار لا سيما أن العرض أكثر من الطلب، وحتى ان حصل تهافت في بعض المحال فلن يحصل أي نقص في البضائع"، مطمئناً الى أن" الأسعار مستقرة".

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