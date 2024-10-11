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ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان..

11
OCTOBER
2024
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كشف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه" تلقى إتصالاً من وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن ووجدنا تضامناً كاملاً مع لبنان"، مؤكدا أن "هناك سعيا كبيرا لوقف إطلاق النار".

وشدد ميقاتي من السراي، بعد جلسة مجلس الوزراء، على أننا "متمسكون بحقنا وأرضنا وأكدنا مراراً في المحافل الدولية تمسّك لبنان بالقرار 1701".

وقال: "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بطلب من الخارجية تقديم طلب إلى مجلس الامن لاتخاذ قرار بوقف فوري لاطلاق النار وتنفيذ القرار 1701".

وشدد على تطبيق القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار، كما انتخاب رئيس للجمهورية.

واشار ميقاتي إلى أن "مجلس الوزراء قرر أن يكون لكل أنواع المساعدات المقدمة تدقيق على موقع الكتروني تابع لرئاسة الوزراء".

وأعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال "انطلاق عملية توزيع الأدوية لمراكز الإيواء للمواطنين النازحين بإشراف وزارة الصحة".

كما أعلن أنه اعتباراً من يوم غد سنطلق جسرا جويا بين المملكة العربية السعودية ولبنان لنقل المساعدات.

ولفت ميقاتي إلى أنه "من ضمن الخطط المطروحة إنشاء مراكز إيواء جديدة ونبحث عن أراضٍ مؤهلة لذلك".

وطمأن من جهة أخرى، من أن حركة السير والعبور في مطار بيروت ومعابر لبنان مستمرة.

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