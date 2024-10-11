جثّة رجل مجهول الهويّة تعرّض للصّدم على أوتوستراد الضبيّة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

بتاريخ 08-10-2024، تعرّض رجل في العقد الرابع من العمر مجهول الهوية لحادث صدم وهو: حنطي البشرة، نحيف البنية، ذو شعر ولحية طويلة سوداء اللون، وذلك على المسلك الشرقي لأوتوستراد الضبية مقابل سنتر "Le Mall" من قبل سيارة مجهولة المواصفات، وما لبث أن فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى برّاد خاص عائد لمؤسسة "غارو دكران" في محلة برج حمود.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.