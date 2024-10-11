صفاء درويش: هذا هو مخطط نتنياهو، ومع فصل الجبهات، وهؤلاء هم العقلاء في لبنان!

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اعتبرت الاعلامية صفاء درويش ان اللبنانيين "لاحقين" على المعارك السياسية الداخلية لاحقًا، مؤكدةً أنّه من المعيب اليوم حصول مهاترات داخلية على حساب دماء الناس.

وفي مقابلة صحفية اعتبرت درويش أنّه بات من الملحّ والضروري انتخاب رئيس للجمهورية يمثل المسيحيين وضمن معايير اتفاق الطائف، ولكن دون الجنوح نحو استغلال ما يحصل اليوم من حرب ودمار وضحايا.



واعتبرت درويش أنّ ما يحصل اليوم هو ضمن اطار ايجاد شرق اوسط جديد، ورغم وجود وجهتي نظر في لبنان واحد تؤيّد ربط الساحات مع جبهة غزة وأخرى تنادي بفصلها، رأت أنّ مصلحة لبنان بوقف اطلاق الناز وبفصل الجبهات هي فوق كل اعتبار.



وتجزم درويش أن لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مشروعًا أبعدت من اعادة مستوطني الشمال، بل ان حربه على لبنان هدفها القضاء على حزب الله.



ونوّهت درويش بالعقلاء على الساحة السياسية، معتبرةً أن وجود الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط هو ضمانة حالية لعدم حدوث مخططات تفجيرية داخلية، مشيدةً أيضًا بكلام الرئيس سعد الحريري الذي اعتبرت أن عودته هي حاجة للبلاد.