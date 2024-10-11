living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفاء درويش: هذا هو مخطط نتنياهو، ومع فصل الجبهات، وهؤلاء هم العقلاء في لبنان!

11
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبرت الاعلامية صفاء درويش ان اللبنانيين "لاحقين" على المعارك السياسية الداخلية لاحقًا، مؤكدةً أنّه من المعيب اليوم حصول مهاترات داخلية على حساب دماء الناس.

وفي مقابلة صحفية اعتبرت درويش أنّه بات من الملحّ والضروري انتخاب رئيس للجمهورية يمثل المسيحيين وضمن معايير اتفاق الطائف، ولكن دون الجنوح نحو استغلال ما يحصل اليوم من حرب ودمار وضحايا.

واعتبرت درويش أنّ ما يحصل اليوم هو ضمن اطار ايجاد شرق اوسط جديد، ورغم وجود وجهتي نظر في لبنان واحد تؤيّد ربط الساحات مع جبهة غزة وأخرى تنادي بفصلها، رأت أنّ مصلحة لبنان بوقف اطلاق الناز وبفصل الجبهات هي فوق كل اعتبار.

وتجزم درويش أن لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مشروعًا أبعدت من اعادة مستوطني الشمال، بل ان حربه على لبنان هدفها القضاء على حزب الله.

ونوّهت درويش بالعقلاء على الساحة السياسية، معتبرةً أن وجود الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل والنائب السابق وليد جنبلاط هو ضمانة حالية لعدم حدوث مخططات تفجيرية داخلية، مشيدةً أيضًا بكلام الرئيس سعد الحريري الذي اعتبرت أن عودته هي حاجة للبلاد.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   