وفد من المجلس الاعلى للتربية في "التيار" زار بدران.. خطة انقاذ العام الجامعي على طاولة البحث

A + A -

زار وفد من المجلس الاعلى للتربية في التيار الوطني الحر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وناقش معه موضوع خطة انقاذ العام الجامعي، والتعليم من بعد، واحوال الفروع المقفلة وتلك التي يشغرها نازحون. وسلّم الوفد ورقة فيها اقتراحات لكيفية بدء العام الدراسي والتسجيل اونلاين وتحسين الحوافز المقدمة للمعلمين والمتعاقدين. ضم الوفد مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي ومقرر المجلس الاعلى النقيب رودولف عبود ومنسق هيئة اساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور حسان العكرة ومسؤول طلاب الجامعة ميشال غاوي.