تحذير جديد من أدرعي إلى سكان جنوب لبنان!

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توجّه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي الى سكان جنوب لبنان بالقول ان "الجيش الاسرائيلي مستمر في مهاجمة مواقع حزب الله في قراكم أو وبالقرب منها".



وقال" لا نريد المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم ممنوع العودة الى بيوتكم حتى اشعار اخر".



واضاف "عليكم الامتناع عن التوجه جنوباً، كل من يتوجه جنوباً قد يعرض حياته للخطر، سنبلغكم في الوقت الآمن للعودة إلى القرى والبلدات."