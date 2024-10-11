قوى الأمن نعت شهيدها المؤهل محمد حمودي

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

"تنعى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها المؤهّل علي محمد حمودي، الذي استشهد بتاريخ 10-10-2024، جراء استهداف العدوان الإسرائيلي بلدة صريفا - صور بغارة.

فيما يلي نبذة عن حياته ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

• الرتبة والاسم والشهرة: معاون أول علي محمد حمودي.

• تاريخ الولادة ومكانها: 11-4-1981 صريفا صور.

• الوضع العائلي: متأهل.

• دخل السلك بتاريخ 11-09-2006 وتدرّج في الرتب حتى رتبة معاون أول.

• رقي إلى رتبة مؤهّل بعد الاستشهاد.

• خدم في: شُعبة المعلومات.

• منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-الميدالية العسكرية-ميدالية الأمن الداخلي وميدالية الجدارة.

• منح التنويهات التالية:

• تهنئة خطية عدد 1 صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

• تنويه خطي عدد6 صادرة عن المدير العام.

• تنويه خطي عدد 1 مع مكافأة مالية صادرة عن المدير العام.