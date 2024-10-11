فشل العدو في الدخول البري إلى جنوب لبنان دفعه للتعويض بتنفيذ المزيد من محاولات الاغتيال

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

ولفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «فشل العدو (الإسرائيلي) في الدخول البري إلى جنوب لبنان وخسائره الفادحة، دفعته للتعويض بتنفيذ المزيد من محاولات الاغتيال لقيادات في حزب الله لتسجيل انتصارات وهمية يبيعها لشعبه لرفع معنوياته المنهارة وليقنعه بأنه يعمل على القضاء على حزب الله».



وتوقعت المصادر أن تقوم المقاومة برد قاسٍ وفق حسابين الأول استهداف العاصمة بيروت، والثانية استهداف المدنيين، ما يعني أن صواريخ المقاومة ستنطلق في غضون ساعات الى عاصمة الكيان وفق معادلة التي سبق ووضعها الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله: «تل أبيب مقابل بيروت».



وقد صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو (الإسرائيلي) على العاصمة بيروت أدّت في حصيلة جديدة إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصًا وإصابة مئة وسبعة عشر آخرين بجروح.