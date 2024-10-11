أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الأول 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع أمني سابق إنه يجزم بأن عمليات الاغتيال التي حققت أهدافها من المرة الأولى مثل اغتيالات الأمين العام لحزب الله والقائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل صناعة أميركية خالصة، وهي طالت شخصيات مطلوبة للأميركي بالمناسبة؛ أما العمليّات التي تُصيب وتفشل وفقاً للظروف وقد لا تصيب أهدافها الا بعد عدة محاولات إذا نجحت، فهي صناعة إسرائيلية ولا تطال شخصيات مطلوبة للأميركي.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي إن مسؤولين أمنيين في بلده نصحوا قيادة جيش الاحتلال بأن تمنع الناطق باسم الجيش من مسرحيات عرض أسلحة فردية في منازل على أطراف قرى الجنوب لتقديم دليل على تقدّم العملية البرية وأنه يمكن حفظ ماء وجه الجيش عندما يعرض معالم ثابتة لأي بلدة وبعمق لا يقل عن كيلومترات عند الحدود استعراض راجمات صواريخ تستخدم في استهداف مستوطنات شمال فلسطين، وكل ما هو أقل من ذلك صار موضوعاً للسخرية من هزال الجيش.

اللواء: أسرار

لغز

تلقت جهات تعنى بعمليات الصرف انذارات من مخاطر التلاعب بسعر صرف الدولار، تحت اي اعتبار!



غمز

ضاقت السجون من زحمة المساجين، مما جعل اصحاب الجرائم بين الهروب أو البحث عن أساليب اخرى للعقاب.



همس

تصاعدت الاتصالات الدولية والاقليمية للحؤول دون تعريض مصافي نفط الشرق الأوسط للخطر!