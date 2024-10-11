living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الأول 2024

11
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مرجع أمني سابق إنه يجزم بأن عمليات الاغتيال التي حققت أهدافها من المرة الأولى مثل اغتيالات الأمين العام لحزب الله والقائدين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل صناعة أميركية خالصة، وهي طالت شخصيات مطلوبة للأميركي بالمناسبة؛ أما العمليّات التي تُصيب وتفشل وفقاً للظروف وقد لا تصيب أهدافها الا بعد عدة محاولات إذا نجحت، فهي صناعة إسرائيلية ولا تطال شخصيات مطلوبة للأميركي.

كواليس

قال مصدر دبلوماسي غربي إن مسؤولين أمنيين في بلده نصحوا قيادة جيش الاحتلال بأن تمنع الناطق باسم الجيش من مسرحيات عرض أسلحة فردية في منازل على أطراف قرى الجنوب لتقديم دليل على تقدّم العملية البرية وأنه يمكن حفظ ماء وجه الجيش عندما يعرض معالم ثابتة لأي بلدة وبعمق لا يقل عن كيلومترات عند الحدود استعراض راجمات صواريخ تستخدم في استهداف مستوطنات شمال فلسطين، وكل ما هو أقل من ذلك صار موضوعاً للسخرية من هزال الجيش.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تلقت جهات تعنى بعمليات الصرف انذارات من مخاطر التلاعب بسعر صرف الدولار، تحت اي اعتبار!


غمز
ضاقت السجون من زحمة المساجين، مما جعل اصحاب الجرائم بين الهروب أو البحث عن أساليب اخرى للعقاب.


همس
تصاعدت الاتصالات الدولية والاقليمية للحؤول دون تعريض مصافي نفط الشرق الأوسط للخطر!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   