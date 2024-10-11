عناوين الصحف ليوم الجمعة 11 تشرين الأول 2024

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اللواء: أكثر من 139 شهيداً وجريحاً بغارات على بيروت.. وحزب الله يكشف عن نجاة صفا

غضب أوروبي من قصف الاحتلال اليونيفيل في الناقورة.. ولبنان يبلغ مجلس الأمن الإلتزام بالقرار 1701



البناء: مجزرة دبابات من الجنوب إلى غزة… والرد مجازر مدنيين في بيروت وجباليا إيران مستعدّة لكل احتمالات عدوان منسّق بين تل أبيب وواشنطن.. وبنك أهداف غارة تستهدف سكان النويري… وصفا بخير بعد ادعاءات الاحتلال أنه الهدف

الديار: استهداف اسرائيلي مريب «لليونيفيل» وبيروت مجددا تحت النار

تكتيكات المقاومة تعيق الغزو البري والميركافا تحترق بالصواريخ

غطاء اميركي لاسرائيل «لسحق» حزب الله.. وصفا ينجو من الاغتيال

النهار: أول صدام أوروبي - إسرائيلي بعد الاعتداء على اليونيفيل... لا آمال لبنانية على التحرّك الدولي وتشدّد أمني في الداخل

l'orient le jour: Guerre au Liban : la diplomatie entre en scène, Israël ne veut rien entendre





عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: ضربة إسرائيلية على بيروت تستهدف قيادياً بارزاً بـ«حزب الله»

وزارة الصحة أكدت سقوط 22 قتيلاً على الأقل جراء الغارتين

الأنباء الكويتية: وزير الداخلية: نعمل لضمان سلامة المطار.. و«القوات» دعت إلى لقاء وطني جامع «دفاعاً عن لبنان».. وإسرائيل تشنّ عدة غارات على مناطق في العاصمة بيروت.. و«اليونيفيل» تتهمها بقصف مواقعها

ميقاتي يخشى «توسُّع المواجهات» وبري منزعج من الموقف الأميركي