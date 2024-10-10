بري للجديد: الاميركيون يتواصلون معنا ويقولون إنهم مع الحل ولكن الكلام كثير والفعل قليل

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أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث إلى الجديد أن "الاميركيين يتواصلون معنا ويقولون إنهم مع الحل إلا أن الكلام كثير والفعل قليل".

وعن تصعيد عمليات المقـ.ـاومة ضد "اسـ.ـرائيل"، قال بري: "المعارك تؤثر في شكل مباشر لدفع المجتمع الدولي نحو الحل".

أضاف في مجال آخر: "إن القرار الوحيد (للحل) هو 1701. وأما القرار 1559 فصار وراءنا و(ينذكر ما ينعاد)".

وجزم: "نعمل ليلاً نهاراً مع الرئيس ميقاتي للتوصل إلى وقف إطلاق النـ.ـار و(هلق الموج عالي وبعدين بينزل والمصيبة بتخلق كبيرة وبترجع تصغر)".

وتعليقاً عن دعوة رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى حوار وطني في معراب، رد بري: " قبل معراب ليُعقد الحوار في المجلس".