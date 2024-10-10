وزارة الصحة اللبنانية: 11 شهيدًا و48 جريحًا في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على العاصمة بيروت

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على العاصمة بيروت هذا المساء أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أحد عشر شخصا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين بجروح.

لا حاجة للتبرع بالدم

من جهة ثانية تدعو وزارة الصحة العامة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى التوقف عن إطلاق نداءات التوجه للمستشفيات للتبرع بالدم لان من شأنها ارباك عمل الإنقاذ والطوارئ واعاقة سرعة الحركة في وقت الا حاجة حاليا لوحدات اضافية وثمة آلية واضحة منسقة مع الصليب الأحمر لتأمين وحدات الدم بالسرعة اللازمة والى الأماكن الصحيحة.