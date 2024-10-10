قضاء الشوف تابع توزيع المساعدات للأهالي

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بعد العدوان الاسرائيلي الذي طال منطقة الوردانية في قضاء الشوف، استمرّت هيئة قضاء الشوف بتوفير المساعدات اللازمة من مواد غذائية وادوية وغيرها بالتنسيق مع الهيئات المحلية للأهالي الجنوبيين في مراكز الإيواء، من الساحل الشوفي في الناعمة والدامور وجون وصولاً الى دير القمر وضهر المغارة والمغيرية.

وقد قام مسؤول هيئة القدامى في هيئة القضاء انور شحادة بجمع المساعدات في منزله في منطقة مزبود اقليم الخروب لمساعدة المتضررين من جراء العدوان الأخير.

وتستمر اجتماعات هيئة القضاء للقيام بما يلزم للبقاء إلى جنب اهلنا الشوفيين والجنوبيين.