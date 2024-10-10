تقرير لجنة الطوارئ 15: 61 غارة وسقوط 28 شهيداً و113 جريحا

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 15 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن وجاء فيه:

خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 61 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9531 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 28 شهيداً و113 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2169 شهيداً و10212 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1023 مركزاً لاستقبال النازحين منها 822 مراكزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

لتاريخه تم تسجيل 186400 نازح (38700 عائلة) في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 10 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 314481 مواطناً سورياً و 111801 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين على صعيد المحافظات ضمن آلية واضحة وشفافة.

يحشد الاتحاد الأوروبي جميع اداوت الاستجابة للطوارىء المتاحة لدعم المتضررين من الازمة المستمرة في لبنان حيث أطلق عملية جسر جوي انساني من 3 رحلات جوية على أن تصل أول رحلة إلى بيروت في 11 تشرين الأول الحالي، وستنقل الرحلات مؤناً من الاتحاد الأوروبي تتضمن مستلزمات لمراكز الايواء.

أعلنت وزارة التنمية الدولية الكندية أن كندا ستقدم تمويلاً اضافياً بقيمة 15 مليون دولار كندي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين في لبنان.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن المؤتمر الدولي المخصص للبنان سيعقد في باريس في 24 تشرين الأول بهدف تعبئة المجتمع الدولي لدعم اللبنانيين ومؤسساتهم".