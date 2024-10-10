في اطار الحراك الديبلوماسي للتيار... كتيلي تزور سفير المكسيك في لبنان

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في إطار الحركة الدبلوماسية التي بادر إليها التيار الوطني الحر للسعي إلى وقف إطلاق النار وانتخاب رئيس جمهورية، أعلنت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي أنها زارت سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك برفقة مسؤول قسم العلاقات الدولية بشير حداد، وقالت كتيلي على "أكس":

"في اطار الحراك الديبلوماسي للتيار، قمت اليوم بزيارة سفير المكسيك في لبنان، فرانسيسكو روميرو بوك، برفقة مسؤول قسم العلاقات الدولية بشير حداد، حيث ناقشنا تداعيات العدوان على لبنان، وعرضنا موقف التيار ورؤيتنا للحلول الممكنة، والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ووقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١. كما تطرّقنا الى دور الدول الصديقة في مساعدة لبنان انسانياً وديبلوماسياً."