إخبار إلى النيابة العامّة المالية بجرمي الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة

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تقدّمَ المُحامي حسن بزّي والصحافي جوي حداد، بإخبار إلى النيابة العامّة المالية سُجّل برقم 4138/2024، وذلك في إطار مُتابعة قضايا النازحين قسراً جرّاء الحرب التي يشنّها العدو الإسرائيلي على لبنان، وحرمان هؤلاء النازحين من المساعدات التي بدأت بالوصول الى لبنان منذ أكثر من أسبوعين دون أن يتم توزيعها على مستحقيها الذين يعانون نقصاً في الغذاء والدواء وباقي الخدمات.

وتضمّن الإخبار وجوب محاسبة المسؤولين في الادارات العامة المختصة بسبب اهمالهم وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم تجاه النازحين والتعامل مع الملف بشكل استخفافي ومهين وهو الأمر الذي كاد أن يؤدي لمجاعة وأمراض معدية لولا مبادرات بعض الأحزاب والجمعيات وفعاليات المُجتمع المدني.