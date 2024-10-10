بيان هام من "المالية"..

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، مذكرة تتعلق بتمديد المهلة التي تنتهي بتاريخ 30/9/2024 لتقديم التصريح بنتائج الأعمال لسنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة وجاء فيها:



"بسبب الإعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية، تم بموجب القرار رقم 990/1 تاريخ 25/9/2024، تمديد مهل كافة التصاريح المتعلقة بضريبة الدخل التي كانت قد مددت لغاية 30/9/2024 ضمنا لغاية 31/10/2024،



وحيث أن المكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة لا يستفيدون من القرار المشار إليه أعلاه، وحيث إنه يقتضي، عملا بمبدأ المساواة إعطاء مهلة مماثلة للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديمهم التصريح السنوي لسنة 2023 بتاريخ 30/9/2024، تمدد لغاية 31/10/2024 مهلة تقديم التصريح السنوي عن سنة 2023 للمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديمهم التصريح السنوي لسنة 2023 بتاريخ 30/9/2024".