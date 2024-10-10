بيانٌ هامّ من مصرف لبنان.. ماذا جاء فيه؟

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أصدر مصرف لبنان بيانًا رسميًا من الحاكم، أعلن فيه عن تعديل التعميم الأساسي رقم 166، ليتيح لجميع المودعين الذين حولوا ودائعهم من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية بعد 30 تشرين الاول 2019، الاستفادة من أحكام هذا التعميم. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة المصرف الرامية إلى زيادة عدد المستفيدين من تعاميمه.



كما أجرى المجلس المركزي تعديلًا على التعميم الأساسي رقم 147، حيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كافة الحسابات. هذا سيمكن المودعين من إعادة قيد أموالهم في حساباتهم والاستفادة من التعاميم المنطبقة عليها.