A + A -

Dans le cadre du plan d'action diplomatique approuvé hier par le bloc "Liban fort" pour obtenir un cessez-le-feu effectif, le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a eu une série de contacts aujourd'hui, recevant les ambassadeurs britannique Hamish Cowell et français Hervé Magro, ainsi que la coordinatrice spéciale des Nations unies pour le Liban, Jeanine Hennis-Plasschaert.

La discussion a porté sur la nécessité pour ces pays et les institutions des Nations Unies d’exercer une pression sur Israël pour qu'il cesse son agression contre le Liban et qu’ils assument leurs responsabilités afin d’assurer sa protection. Ils ont également discuté de la nécessité de fournir une assistance à la population, car les besoins des centaines de milliers de personnes déplacées de leurs maisons détruites par les frappes systématiques israéliennes augmentent.

Bassil a insisté auprès de ses visiteurs sur le fait qu'Israël commettait un crime de guerre et un nettoyage ethnique, ce qui laisse supposer un plan visant à provoquer des troubles internes et à déstabiliser la cohésion nationale, ce qui doit être condamné au niveau international.

Il a également insisté sur la nécessité de passer outre toutes les considérations et d'élire un président afin d'empêcher l'effondrement de l'État et de faire face à toutes sortes de dangers existentiels.