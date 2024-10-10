قصف إسرائيلي لطريق يصل لبنان بسوريا... إليكم التفاصيل!

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استهدفت غارة جوية اسرائيلية الخميس طريقا يصل بين شرق لبنان ومنطقة حمص في وسط سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غداة غارات اسرائيلية استهدفت محافظتي حمص وحماه.



وقال المرصد إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت طريقا يصل بين سوريا ولبنان بالقرب من بلدة حوش السيد علي في منطقة ريف القصير عند الحدود السورية- اللبنانية"، من دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا وإذا ما تسبتب الغارة في قطع الطريق.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارات على حوش السيد استهدفت معبرا مجاورا لأحد حواجز الجيش، مشيرة الى أضرار مادية.