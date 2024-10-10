بصلية صاروخية كبيرة.. "الحزب" يستهدف كريات شمونة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10-10-2024 مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة.

وأضافت المقاومة في بيان آخر: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 10-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية."