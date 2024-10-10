97 ألف وافد لبناني و247 ألف عائد سوري

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الوطن السورية: أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة- وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد بالوقوف إلى جانب أشقائنا في لبنان بكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد، قامت رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا للإغاثة بإصدار القرارات اللازمة لتقديم التسهيلات لدخولهم إلى الأراضي السورية عبر المراكز الحدودية، بالإضافة لافتتاح وتجهيز مراكز الإيواء في المحافظات لإقامتهم فيها.

وبحث خريطة أمس مع القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق الوزير المفوض ياسين شريف الحجيمي والوفد المرافق له تنسيق الجهود فيما يخص خطة الاستجابة الطارئة للوافدين اللبنانيين والسوريين من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي السافر على لبنان.

وخلال اللقاء لفت خريطة إلى الجولات التفقدية التي قام بها إلى المراكز الحدودية في معبر جديدة يابوس ومعبر جوسيه ومراكز الإيواء في حمص وريف دمشق للاطمئنان على الوافدين والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم والوقوف على احتياجاتهم، مشيراً إلى الجهود والمساعدات المقدمة من المجتمع المحلي لاستقبالهم.

من جانبه أعرب الحجيمي عن شكره للجهود السورية البناءة في احتواء الأعداد الكبيرة للوافدين، مؤكداً أن الهدف واحد هو احتضان الإخوة اللبنانيين وتعزيز الجهود الإنسانية المقدمة لهم في سورية والعراق.

وخلال اللقاء عرض الحجيمي الأعمال التي قامت بها الحكومة العراقية لتقديم المساعدات إلى الوافدين إلى سورية وتسهيل وصول واستيعاب جزء من الوافدين اللبنانيين إلى العراق وتأمين إقامتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، والمبادرات الشعبية التي قدمت لتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية لإرسالها للإخوة الوافدين الموجودين في سورية من عيادات متنقلة، ومطابخ، ومساعدات غذائية وغيرها.

وفي السياق أكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لـ«الوطن» أنه بلغ عدد الوافدين اللبنانيين أكثر من 97 ألف لبناني وأكثر من 247 ألف عائد سوري حتى يوم أمس، مشيراً إلى أنه دخل أمس نحو 3 آلاف وافد لبناني وأيضاً نحو 3 آلاف عائد سوري في إحصائية غير نهائية.

وتسلمت اللجنة العليا للإغاثة أمس شحنة مساعدات إنسانية مقدمة من الجمهورية الباكستانية إلى الحكومة والشعب السوري تحتوي ثلاثة أطنان ونصف الطن من المواد الطبية.

وفي تصريح للصحفيين أكد السفير الباكستاني بدمشق شاهد أختر أن سورية بدأت تتعافى والشحنة المقدمة اليوم مبادرة من الحكومة والشعب الباكستاني للحكومة والشعب السوري لدعم جهوده في الاستجابة للوافدين اللبنانيين، مشيراً إلى أن شحنات مساعدات أخرى ستصل تباعاً.

وأكدت مديرية الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان طرابيشي في تصريح لـ«الوطن» أنه في إطار التوجيهات الحكومية بتوفير الرعاية الصحية لجميع الوافدين من لبنان، وتأمين كل ما يحتاجونه من خدمات صحية بشكل مجاني قدمت الفرق الطبية على المعابر الحدودية وفي المؤسسات الصحية على مختلف مستوياتها أكثر من 20 ألف خدمة مجانية خلال الفترة الماضية بعد بدء توافد الإخوة اللبنانيين إلى الأراضي السورية.

وفي حمص بين أمين سر اللجنة الفرعية للإغاثة عدنان ناعسة في تصريح لـ«الوطن» أنه تم يوم أمس تسليم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعداداً إضافية من السلل الغذائية لتوزيعها على الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين مع الاستمرار بتوزيع المتوافر من المواد غير الغذائية.