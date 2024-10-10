جبور: مخطط خبيث يحاك في بعض الغرف السوداء..!

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كتب النائب جيمي جبور، عبر حسابه على منصة اكس التالي:





مخطط خبيث يحاك في بعض الغرف السوداء حول استحداث مراكز إيواء جديدة للّاجئين السوريين في عكار تستقبل من نزحوا من مناطق الحرب تترافق مع إجراءات جديدة للجيش تعرقل عودة النازحين بإتجاه سوريا عند بعض الحواجز من ضمنها حاجز شدرا

نحذّر البعض في رئاسة الحكومة وقيادة الجيش من التورط بلعبة منظمة الUNHCR مخالفين قرارات الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى وتعاميم وزارة الداخلية إضافة الى منح أنفسهم حق التصرف نيابة عن عكار وأهلها بما لا تسمح به القوانين والمواثيق وأبسط مبادئ حقوق الانسان ، أتركوا الإخوة السوريين يعودون الى بلدهن وتوقفوا عن التآمر على وطنكم

مخطط خبيث يحاك في بعض الغرف السوداء حول استحداث مراكز إيواء جديدة للّاجئين السوريين في عكار تستقبل من نزحوا من مناطق الحرب تترافق مع إجراءات جديدة للجيش تعرقل عودة النازحين بإتجاه سوريا عند بعض الحواجز من ضمنها حاجز شدرا نحذّر البعض في رئاسة الحكومة وقيادة الجيش من التورط بلعبة منظمة الUNHCR مخالفين قرارات الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى وتعاميم وزارة الداخلية إضافة الى منح أنفسهم حق التصرف نيابة عن عكار وأهلها بما لا تسمح به القوانين والمواثيق وأبسط مبادئ حقوق الانسان ، أتركوا الإخوة السوريين يعودون الى بلدهن وتوقفوا عن التآمر على وطنكم