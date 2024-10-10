عناوين الصحف ليوم الخميس 10 تشرين الأول 2024

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الديار: حزب الله يلهب حيفا وصفد وكريات شمونة وشريط الهدهد يحدد بنك الاهداف

الديبلوماسية لوقف الحرب رهينة الضوء الاميركي الاخضر لاستمرار العدوان الاسرائيلي

حراك ناشط بعد خارطة طريق بيان عين التينة الثلاثي.. والاسماء الرئاسية بمرحلة جس النبض



اللواء: رفض أميركي لجنوح العدوان الإسرائيلي: لبنان ليس غزة

رهان لبناني متشدّد على جلسة مجلس الأمن.. ومعارك البرّ غير مسبوقة عند الحدود



البناء: بايدن ونتنياهو من جهة وعرقجي وبن فرحان من جهة: إدارة الحرب والتفاوض / الهدهد في نسخة منقحة مفصلة لخليج حيفا: هذه المواقع ستصبح مثل كريات شمونة / 200 صاروخ للمقاومة تشعل الحرائق وتقتل وتجرح من خلف جبهة بريّة صلبة



النهار: أميركا لا تؤيد وقف النار والمواجهات إلى احتدام مؤتمر باريس لدعم لبنان في 24 تشرين الأول



الجمهورية: لا وساطات توقف العدوان



l'orient le jour: Ghassan Salamé : Au Liban, l’appétit israélien peut venir en mangeant



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بري لـ«الشرق الأوسط»: تفويض «حزب الله» لي ليس جديداً ولا يغير شيئاً

قال إن «الأميركيين يقولون إنهم مع وقف الحرب... لكنهم لا يفعلون شيئاً لتحقيقه»

الأنباء الكويتية: حصار الجنوب يطول صيدا بإقفال بحرها وموجة نزوح جديدة بينها مؤسسات تابعة لـ«الحزب».. إلى العراق

لا بحث جدياً في وقف لإطلاق النار .. وحديث عن مهلة 3 أسابيع «قتالية» لإسرائيل قابلة للتمديد



الوطن السورية: حزب اللـه واصل التصدي واستطلاع «الهدهد» الجديد يكشف قواعد استراتيجية في حيفا والكرمل … المقاومة تمطر شمال فلسطين المحتلة وتجبر ما تبقى من مستوطنين على المغادرة