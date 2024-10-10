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حزب الله لا يزال يمتلك زمام المبادرة... وسيلجأ قريباً الى قصف هذه المقار... المزيد من الإنجازات والمفاجآت

10
OCTOBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

فيما تواصل المقاومة عملياتها النوعية في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة وتستمر بإطلاق مئات الصواريخ الى كامل مستوطنات شمال الكيان، سجلت إنجازاً أمنياً استخبارياً جديداً عبر اختراق مجموعة من الأهداف العسكرية والمنشآت النفطية والصناعية في مدينة حيفا، ما شكل وفق مصادر معنية في المقاومة رسالة بالغة الأهمية والدلالة أراد حزب الله إيصالها لحكومة الاحتلال بأنه لا يزال يمتلك زمام المبادرة ويستطيع رصد الكثير من الأهداف في كامل الكيان الإسرائيلي وبالتالي يستطيع ضرب هذه الأهداف في الوقت المناسب».

 

ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن «المقاومة ومن خلال السياق التدريجي في ردودها على العدوان الإسرائيلي وتفعيل معادلات الردع، ستلجأ قريباً الى قصف هذه المقار والمنشآت مقابل تمادي العدو بعدوانه على الضاحية الجنوبية».

 

وشددت المصادر على أن «القصف سيتركز على حيفا في الأيام المقبلة وفق معادلة الردع التي أدخلتها المقاومة حيز التنفيذ: حيفا مقابل الضاحية».

 

وأضافت المصادر أن «الصور التي عاد بها الهدهد تعتبر دليلاً إضافياً على أن منظومة القيادة والسيطرة تعمل بشكل طبيعي، وفق ما قال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم منذ أيام، والتواصل سليم بين القيادة والوحدات المقاتلة في مختلف جبهات الميدان، وبالإضافة الى سلامة البنية والقوة العسكرية للمقاومة التي أظهرها بأس وصلابة المقاومين في مواجهة الدخول البري الإسرائيلي على الحدود، فإن الهدهد يؤشر أيضاً الى سلامة القوة الاستخبارية للمقاومة والقدرات التكنولوجية والقدرة على الرصد والاستعلام في كيان الاحتلال رغم كل منظومة التعقب والإنذارات والأقمار الصناعية الإسرائيلية».

 

وبشّرت المصادر بـ»المزيد من الإنجازات والمفاجآت التي ستظهرها المقاومة والمعادلات التي ستفرضها على العدو في المرحلة المقبلة».

البناء
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