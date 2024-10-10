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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي: أن السلطات الإسرائيلية على علم وتتعامل مع اعتقال إسرائيلي في لبنان. وأكد مسؤولون إسرائيليون نبأ إعتقال مستوطن إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

والإسرائيلي المتدين من سكان القدس، خدم في وحدة «ناحال الحريدية» وزار العاصمة بيروت عدة مرات وبحوزته جواز سفر بريطاني وصل إلى لبنان بجواز سفر بريطاني بإسم يهـوشع ترتكوفيسكي، من مـواليد العام١٩٨٢ في الولايات المحدة الاميركية، ودخل كصحفي. وفي إسرائيل تم تأكيد التفاصيل.



وعلمت «اللواء» ان الموقوف الاسرائيلي بات في عهدة القضاء اللبناني للتعامل معه. علما ان هناك احتمال ان تطالب به السلطات البريطانية في حال تأكد انه يحمل جنسية بريطانية.