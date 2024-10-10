حزب الله يسقط ادعاءات نتنياهو ويلهب حيفا وصفد وكريات شمونة... وشريط الهدهد يحدد بنك الاهداف

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لم تمض ساعات على كلام رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وتبجحه بان جيشه استطاع اضعاف وانهاك حزب الله، حتى تحولت حيفا المدينة الحيوية الكبيرة للكيان الاسرائيلي الى منطقة استهداف يومي ومركز لصواريخ حزب الله في اليومين الاخيرين، ودخلت الى جانب منطقة الكريوت في دائرة نار المقاومة بشكل قوي ودائم، كما كانت اكدت غرفة عمليات المقاومة الاسلامية تاكيدا على الجهوزية ليس في الرد على العدوان فحسب، بل في توسيع ضرب الاهداف العسكرية والحيوية الاسرائيلية رغم حديث العدو عن ضرب البنية القيادية والعسكرية لحزب الله.

ومنذ صباح امس تعرضت حيفا وخليجها ومواقع جيش العدو في المدينة وفي الكريوت لصليات صاروخية قوية. وبلغ عدد الصواريخ التي استهدفت المنطقتين حتى المساء اكثر من ستين صاروخا لم تتمكن القبة الحديدية الاسرائيلية من اصابة عدد كبير منها.

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلي رغم الحظر والتعتيم الذي يفرضه جيش العدو، فان القصف ادى الى وقوع ٨ اصابات بينها عدد من الاصابات الخطرة.

واصابت الصواريخ عددا من الابنية بشكل مباشر، الى تصاعد الدخان من خليج حيفا ومناطق حيوية، كما استهدفت الصواريخ قيساريا لليوم الثاني على التوالي حيث منزل نتنياهو، كما افيد عن استهداف منصة غاز في حقل ليفياثان، وادعى العدو انه اصاب الصاروخين اللذين كانا يتجهان الى المنصة.

الهدهد رقم ٣

ومساء نشر اعلام حزب الله شريطا لهدهد ٣ تضمن اهدافا وقواعد عسكرية وحيوية في كامل حيفا ومحيطها.

ومن الاهداف التي تضمنها، منشآت حيوية وصناعية ومراكز اتصالات ومصافي النفط في حيفا ومجمعات وجامعة حيفا ومرافق حساسة.

وجاء نشر الشريط في اعقاب الضربات التي وجهها الحزب خلال ال٤٨ ساعة الماضية على حيفا وبعد يوم على بيان غرفة العمليات المركزية للمقاومة الاسلامية والاعلان عن ضم حيفا الى دائرة النار لحزب الله.

ومساء ذكر جيش العدو انه اسقط مسيرة حاولت استهداف سفينة حربية اسرائيلية.

وحقق حزب الله ضربة قوية بصليات صواريخه على كريات شمونة في الشمال، ما ادى الى اندلاع حرائق كبيرة في بعض الابنية والاهداف العسكريةز

وقال العدو ان مستوطنين قتلا، بالاضافة الى سقوط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

وبعد الظهر امطر حزب الله مدينة صفد بالصواريخ ، واعلن انه استهدف تجمعا لقوات العدو في المدينة بصلية كبيرة من الصواريخ.

ثم اعلن عن استهداف تجمع اخر لجنود العدو بصلية مماثلة في مستوطنة حتسور.

وبلغ القصف الصاروخي العنيف مواقع للعدو في الجولان.

ونقلت اذاعة جيش العدو ان قصف مدينة صفد هو الاشد والاقوى عليها منذ بدء العدوان.

وذكرت ان اكثر من ٩٠ صاروخا اطلق عليها وعلى الجليل الاعلى والجولان خلال دقائق.

واعلن الحزب قصف مستعمرة امنون بطبريا بصلية صواريخ كبيرة. وقصف بصلية مماثلة قاعدة راعم العسكرية في جنوب الجولان.

واستهدف حزب الله طوال امس بالصواريخ حشود جيش العدو ومواقعه على طول الحدود وفي المستوطنات التي اعلنها مناطق عسكرية مغلقة. واعترف جيش العدو بجرح خمسة جنود، ٣ منهم بحالة الخطر. وافادت وسائل الاعلام ايضا عن نقل اربع اصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي الى مستشفى رامبام في حيفا، اثنان منهم في حالة الخطر.