قوى الأمن توضح ما حصل في عين المريسة

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يتم التداول بخبر وقوع اشكال بين النازحين وقوى الأمن الداخلي على كورنيش عين المريسة على خلفية ازالة الخيم التابعة لهم. لذلك يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

بعد ازدياد أعداد النازحين على الكورنيش البحري، عمد بعض الأشخاص على استغلال الوضع واستحداث العديد من البسطات المتنوعة في المحلّة مما أدى الى تفاقم االفوضى والازدحام، فعملت قوى الأمن على ازالة هذه المخالفات. علماً أن النازحين الموجودين في المكان سوف يتم نقلهم الى مكان آخر فور تأمين مأوى لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.