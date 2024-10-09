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مرتضى يروي تفاصيل توقيف الحزب إسرائيلياً في الضاحية

9
OCTOBER
2024
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كتب الصحافي رضوان مرتضى عبر صفحته على منصة اكس:

أوقف حزب الله اسرائيلياً في الضاحية الجنوبية لبيروت يدعى J OSHUA SAMUEL TARTAKOVSKY. اللافت أنه كان يحمل في جيبه جواز سفره الأمريكي وجواز سفره الاسرائيلي. تقول المصادر الأمنية إنه لم يُقدم نفسه على أنّه صحافي حتى، بل كان يبحث عن مكاتب حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت لدى توقيفه، زاعماً أنه يُريد أن يُخبرهم عن تكتيكات الجيش الاسرائيلي وأنه يؤيد المقاومة في لبنان وفلسطين. سُلّم لاستخبارات الجيش حيث جرى التوسع بالتحقيق معه. وكرر إفادته بأنّه يساري يعارض حكومته ويُعارض الإبادة في فلسطين ولبنان ويريد دعمهم. خابر ضباط استخبارات الجيش مدعي عام التمييز فأشار بترحيله حيث تمّ تسليمه للأمن العام ثم رُحِّل. كذلك أوقفت استخبارات الجيش صحافياً ألمانياً ظهر في مقابلة مباشرة، نُقِلت على تلفزيون كان الإسرائيلي من لبنان حيث كان يُصوّره مصوراً يحمل الجنسية اليونانية. جرى توقيفهما كلاهما وتمّ التحقيق معهما وأُخلي سبيلهما قبل نحو أسبوعين بناء على إشارة القضاء بذريعة أنّ قانون مقاطعة العدو لا يُطبّق عليهما.

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