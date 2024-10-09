الخارجية الفرنسية: باريس تستضيف المؤتمر الدولي لدعم لبنان في 24 الحالي

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اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "المؤتمر الدولي المخصص للبنان الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون، سيعقد في 24 تشرين الأول لتعبئة صفوف المجتمع الدولي لمساعدة الشعب اللبناني ودعم مؤسسات البلاد"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقالت في بيان: "إن هذا المؤتمر الوزاري سيجمع الدول الشريكة للبنان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني".



وأشارت الى ان "المؤتمر يهدف إلى تعبئة صفوف المجتمع الدولي للاستجابة لحاجات الحماية والإغاثة الطارئة لشعب لبنان وتحديد سبل دعم المؤسسات اللبنانية، ولا سيما القوات المسلحة اللبنانية ضامنة الاستقرار الداخلي في البلاد".



وأكدت الوزارة انه "في مواجهة أزمة سياسية وإنسانية خطرة وعميقة، ستذكر فرنسا من خلال هذا المؤتمر بالحاجة الملحة لوقف الأعمال القتالية والتوصل إلى حل دبلوماسي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والسماح بالعودة الآمنة للنازحين في إسرائيل ولبنان إلى ديارهم".

ولفتت الى أن "انتخاب رئيس في لبنان هو الخطوة الأولى لعودة انتظام المؤسسات السياسية".