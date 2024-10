A + A -

Le Bloc du Liban fort a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté des développements et a publié la déclaration suivante

1- Le bloc renouvelle sa demande d'un cessez-le-feu effectif, appelant les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les pays influents à assumer leurs responsabilités à cet égard afin d'assurer la protection du Liban. Le bloc a préparé un plan d'action diplomatique qui sera mis en œuvre par son président et ses députés.

Le bloc condamne le bombardement systématique de bâtiments résidentiels et la destruction et le déplacement de civils qui en résultent, suggérant un plan visant à provoquer un changement démographique qui menace l'équilibre national. Le Bloc appelle le gouvernement à donner des instructions claires à l'armée et aux forces de sécurité pour imposer la sécurité dans toutes les zones.



2 - Le Bloc estime que tout retard dans l'élection d'un président revient à exposer le Liban à davantage de dangers existentiels, à démanteler les institutions de l'Etat et à prolonger les crises de toutes sortes. Le Bloc appelle tous les blocs parlementaires à assumer leurs responsabilités, à élire le président et à rejeter tout lien entre la présidence et un cessez-le-feu ou d'autres conditions inacceptables.

En conséquence, le bloc a étudié en détail les noms des candidats potentiels à la présidence de la République et a fait preuve d'ouverture à l'égard de chacun d'entre eux. À son tour, il a préparé une liste des noms de tous les candidats en circulation et a décidé de consulter les blocs parlementaires et d'ajouter ceux qui se sont engagés à participer aux sessions électorales qui seront convoquées.