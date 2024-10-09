بيانات الحزب تتوالى... قواعد جديدة تدخل دائرة الاستهداف!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين،استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا بصلية صاروخية كبيرة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم الأربعاء 09-10-2024 قاعدة راعم العسكرية جنوب الجولان بصلية صاروخية كبيرة.