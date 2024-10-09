"أمن مراكز الايواء"... توضيح من لجنة الطوارئ الحكومية!

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أشارت لجنة الطوارئ الحكومية في بيان، الى "احد المواقع الإعلامية نشر اليوم، مقالا يتضمن كلاما غير دقيق حول وجود مسلحين في مراكز الايواء"، مؤكدة "من باب الحرص على الأهالي النازحين، أن الجهة الوحيدة التي تقوم بفرض القانون والأمن في المراكز وخارجها هي الجيش والأجهزة الأمنية، وهم من يحققون بأي موضوع امني".