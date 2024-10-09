سلسلة لقاءات دبلوماسية لباسيل: لضرورة تحمل الدول مسؤولياتها في حماية لبنان ووقف النار وتأمين المساعدات للنازحين

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في اطار خطة التحرك الدبلوماسي التي أقرّها "تكتل لبنان القوي" امس للدفع باتجاه وقف فعلي لإطلاق النار، اجرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم سلسلة اتصالات فاستقبل سفراء بريطانيا هامش كاول وفرنسا هيرفيه ماغرو ومنسقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت.

وقد تركز البحث على ضرورة مساهمة هذه الدول والمؤسسات الأممية بالضغط على اسرائيل لتوقف عدوانها على لبنان وتتحمّل مسؤولياتها لضمان حمايته. كما تم التطرق الى ضرورة تأمين المساعدات للسكان مع تزايد حاجات مئات آلاف المهجرين من بيوتهم المهدّمة بالقصف الإسرائيلي الممنهج .

واكد باسيل لزواره ان ما ترتكبه اسرائيل هو جريمة حرب وتطهير عرقي يوحي بوجود مخطط لإحداث فتنة داخلية والتلاعب بالنسيج الوطني وهو امر مطلوب ادانته دولياً .

كذلك جرى التأكيد على ضرورة تجاوز كلّ الاعتبارات وانتخاب رئيس للجمهورية لوقف انهيار الدولة ولمواجهة الأخطار الوجودية على أنواعها.