هذا ما كشفه ياسين عن جديد ملف مراكز الايواء

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كشف وزير البيئة ناصر ياسين من السراي عن ورقة عمل مع افكار عدة حول الخيارات المتاحة بموضوع مراكز الايواء ومنها انشاء بيوت جاهزة في بعض المناطق المفتوحة، قائلا أن الامر يستلزم توافر معايير معينة. من جهته، أكد وزير الطاقة وليد فياض أن مراكز الايواء لم تعد تستوعب الجميع وبدأ البحث بأفكار جديدة. بدوره، رأى وزير العمل مصطفى بيرم أنه لا يجب تبني اي رواية اسرائيلية، قائلا: "الاسرائيلي يمارس حربا نفسية وعلينا أن نضرب اشاعاته والمحافظة على التضامن الوطني". أما وزير الزراعة عباس الحاج حسن، شدد على أن المطلوب المساعدة ووقف حمام الدم وهذا المشهد لا يكتمل الا بتضافر الجهود من الدول الصديقة للبنان.