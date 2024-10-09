بيانٌ هامّ من "الأمن العام"..!

A + A -

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:



" تعلن المديرية العامة للأمن العام أنه ونظراً للظروف الإستثنائية السائدة التي تحول دون تمكن أصحاب العلاقة من الإستحصال على إجازات عمل، وبعد التنسيق مع وزارة العمل، تعلن المديرية عن قبول طلبات منح وتجديد الإقامة السنوية لعاملات الخدمة المنزلية - من الفئة الرابعة حصراً دون ضم إجازة عمل صالحة.

تقبل الطلبات المشار اليها أعلاه لدى دائرة العلاقات العامة أو المراكز الإقليمية التابعة للمديرية العامة للأمن العام. يعمل بهذا التدبير بصورة استثنائية ومؤقتة حتى اشعار آخر.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

www.general-security.gov.lb أو مراجعة call Center على الرقم 1717".