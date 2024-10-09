محاولة لاستهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان الإسرائيلي

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أفادت صحيفة "واللا" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الاعتراضات الجوية في شمال إسرائيل قد حالت دون محاولة استهداف منصة استخراج الغاز في حقل ليفياثان، الذي يُعتبر من أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

وتشير التقارير إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من رصد وإسقاط عدة صواريخ قبل أن تصل إلى هدفها.

كما أفادت قناة 14 الإسرائيلية بتفعيل منظومة "مقلاع داوود" في محاولة لاعتراض صاروخين أُطلقا من لبنان باتجاه منطقة الكرمل.

وفي تفاصيل إضافية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن النظام نجح في اعتراض الصاروخين في أجواء قيساريا أطلقوا من لبنان، وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض الصواريخ التي كانت متجهة نحو المناطق الجنوبية لحيفا، حيث دوت صفارات الإنذار في أكثر من 30 منطقة جنوب المدينة.