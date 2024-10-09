معادلة المدني مقابل المدني دخلت حيز التنفيذ؟

كتبت “البناء”: عقب انتهاء كلمة نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطلقت المقاومة صليات مكثفة من الصواريخ الثقيلة على عدد من المستوطنات وعلى مدينة حيفا استهدفت منشآت مدنية للمرة الثانية على التوالي منذ عام، ما يعني وفق ما تشير مصادر ميدانية لـ”البناء”، أن معادلة المدني مقابل المدني التي أعلنها الامين العام الشهيد السيد حسن نصرالله دخلت حيز التنفيذ وأن المقاومة بدأت تتحرّر من القيود والخطوط الحمر تدريجاً والأمر مرتبط بإدارة المعركة والعوامل الميدانية، مؤكدة أن المقاومة “تملك بنك أهداف واسع النطاق في كامل أراضي فلسطين المحتلة ولن تتردد في استهداف أي مكان في الوقت المناسب”.

وقال مصدر مطلع لـ”البناء” إن “إطلالة الشيخ قاسم والمواقف والثوابت التي أطلقها ودفعة الصواريخ المكثفة التي أعقبتها، لها دلالات كثيرة أهمها تماسك قيادة المقاومة واستمرار عمل منظومة التحكم والسيطرة والإمرة والتواصل مع الوحدات المقاتلة، وبالتالي تمكّن حزب الله من تجاوز الضربات الموجعة التي تعرّض لها وبدأ يستعيد حيويته بعد ترميم الهيكلية القيادية والهجوم التدريجي على الصعيد الجوي والبري”، وتوقع المصدر مزيداً من الإنجازات الميدانية والمفاجآت على كافة الصعد التي ستغير مجرى المعركة وتدفع العدو للتراجع ولو طال الزمن.