الجمهورية: رجال المقاومة يصدّون كل المحاولات الإسرائيلية لاجتياح المنطقة الحدودية

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

اتضح من مسار العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان، أن لا إمكانية لاتفاق قريب على وقف لاطلاق النار، إذ انّ المواجهات مستمرة بضراوة على الجبهة الجنوبية، بحيث انّ رجال المقاومة يصدّون كل المحاولات الإسرائيلية لاجتياح المنطقة الحدودية ويردّونها على أعقابها، فيما تستمر إسرائيل في اجتياحها الجوي لسماء لبنان قاصفة الضاحية الجنوبية والكثير من المدن والبلدات والقرى في الجنوب والبقاع، موقعة المجازر ومسوية منازل ومباني بالأرض ومخلّفة دماراً كبيراً في الممتلكات.

وفي غضون ذلك، أبلغت أوساط رسمية واسعة الاطلاع إلى «الجمهورية»، انّ الوقائع المتوافرة لديها تفيد بأنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «لو أُعطي لبن العصفور الآن لن يوقف إطلاق النار، خصوصاً انّه لم يحقق بعد اي إنجاز استراتيجي، وبالتالي سيستمر في المعركة لمحاولة تحقيق أهدافه».

وشدّدت الاوساط على «أنّ الكلمة الفصل هي حالياً للميدان الذي وحده يستطيع إلزام نتنياهو بالتراجع والقبول بوقف النار من خلال إنجازات المقاومة».