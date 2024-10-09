94 ألف لبناني و244 ألف عائد إلى سورية

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الوطن السورية: يستمر توافد الوافدين اللبنانيين والعائدين السوريين إلى سورية عبر الحدود بين البلدين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، فوصل عدد اللبنانيين الوافدين إلى نحو 94 ألفاً وعدد السوريين العائدين إلى نحو 244 ألف عائد حتى يوم أمس حسب مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لـ«الوطن»، مشيراً إلى أنه دخل أمس نحو 2700 وافد لبناني ونحو 3600 عائد سوري في إحصائية غير نهائية.

وفي ظل هذه الأعداد تبذل الدولة السورية جهوداً كبيرة على الحدود لتسهيل دخول القادمين ومن ثم تأمين كل ما يحتاجونه من مستلزمات وتقديم كل المساعدات التي يحتاجونها.

وأكد الهلال الأحمر العربي السوري أن نصف العائلات الوافدة من لبنان من الأطفال وبينهم مرضى مزمنون وذوو إعاقة.

من جهته أكد محافظ ريف دمشق أحمد خليل أن الدولة السورية قدمت كل التسهيلات على الحدود رغم الأعداد الكبيرة الوافدة إلى سورية سواء من اللبنانيين أم السوريين.

وفي السياق سلّم مركز التنسيق الروسي، مساعدات إنسانية إلى الوافدين اللبنانيين في مخيم حرجلة للاجئين في محافظة ريف دمشق، بحضور نائب رئيس المركز، رئيس القسم الإقليمي بدمشق النقيب أوليغ إغناسيوك.

وفي تصريح إلى الصحفيين، قال إغناسيوك: إن هذا العمل هو نتيجة عمل مشترك لقيادة مجموعة القوات على أراضي المنطقة الإدارية الخاصة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري.