عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2024

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الجمهورية: مناقشات اللبنانيين ترواح مكانها

تضاؤل الأمل بوقف النار



اللواء: حرب لبنان تدخل مرحلة «كسر العظم» بإشراف البنتاغون

نتنياهو محرضاً: بلدكم على طريق غزة.. والمقاومة ترد: مصير يافا سيكون كمصير المستوطنات

النهار: حربٌ بلا مبادرات وجنوب الليطاني الأعنف والأخطر "حزب الله" يفوّض بري وقف النار ولا تفاوض قبله



البناء: المقاومة تبدأ بتفعيل معادلة ردع قوامها حيفا مقابل الضاحية بـ 105 صواريخ / قاسم: •‬ نؤيّد الحراك السياسيّ للرئيس بري ‭•‬ أكملنا ترتيبات البنية ‭•‬ باقون مع غزة / ‭•‬ نحن أصحاب الميدان وأسياده •‬ هذه حرب مَن يصرخ أولاً ونحن لن نصرخ أبداً



الديار: قاسم: لن نستجدي حلاً وستسمعون صراخ العدو قريباً...

مواقف لافتة لجنبلاط... ماذا في الكواليس ؟



l'orient le jour: Guerre israélienne contre le Liban : efforts et pressions pour épargner l'AIB

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يؤكد اغتيال صفي الدين: قتلنا نصر الله وخليفته وخليفة خليفته

ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن «حزب الله» بات منظمة «بلا قائد»

الأنباء الكويتية: حظوظ قائد الجيش الرئاسية قائمة في مرحلة تتطلب شخصية أمنية لـ «اليوم التالي» للحرب .. واشتباكات في «مارون الراس» والحزب يعلن التصدي لتسلل إسرائيلي خلف مواقع «اليونيفيل»

الضربات الإسرائيلية تؤخر البحث في وقف النار .. ورهان على «توازن الأرض»

الوطن السورية: غراندي أكد لـ«الوطن» دعم بعض المانحين للنداء الذي أطلقه لتوفير الموارد الإنسانية … الرئيس الأسد: مستعدون للتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة الأزمة في لبنان