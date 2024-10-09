أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تجمع التحليلات والتعليقات الغربية والإسرائيلية التي تناولت ما كشفته إطلالة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وأداء المقاومة الميداني والتناغم بينهما من جهة وتفعيل العمل بمعادلة حيفا مقابل الضاحية، كما أشار تخصيص الردّ على الاعتداء على الضاحية في بيان المقاومة عن صواريخ حيفا بخلاف بياناتها السابقة على أن المقاومة تدخل مرحلة من التماسك والتنظيم والقدرة تضعف من مفاعيل الضربات القاسية التي تلقتها وتضعها في وضعية ندية للاحتلال، كما تظهر مواجهات الحافة الأمامية في الجنوب.

كواليس

قال خبير عسكري إن معادلة حيفا مقابل الضاحية ليست مجرد قرار سياسيّ، فهي من جهة القرار تعبير عن ادخار قرار استهداف تل أبيب في مقابل أي استهداف للعاصمة بيروت، ولكنها من جهة التنفيذ أعقد من ذلك بكثير لأنها تعبير عن قدرة على ربط كل استهداف للضاحية باستهداف موازٍ لحيفا وهذا يستدعي ثقة بالقدرة على حركة منصات إطلاق الصواريخ التي تطال حيفا في كل الظروف العسكرية كما يستدعي ثقة بمخزون صاروخيّ ضخم يبقى متاحاً للمنصات مهما كانت الأوضاع ومهما تغيرت إلى الأسوأ.

اللواء: أسرار

لغز

توقف متابعون عند قرار مدرسة اميركية كبرى العودة للتدريس في 20 الشهر الحالي، واعتبروا انه قد يكون مؤشراً على وقف الحرب بعد اسبوعين كما قال احد المسؤولين الإسرائيليين قبل يومين.

غمز

امتنع عددٌ من كبار المسؤولين الرسميين ومستشاريهم عن الادلاء بأي احاديث مطولة للإعلام اللبناني، لأنه «لا شيء يضيفونه على ما يحصل».

همس

يتردد في اروقة ادارية رسمية، انه لولا حاجة الدول الغربية لإستمرار حركة المطار لترحيل رعاياها، لربما قامت اسرائيل بقصف مدرجاته لوقف العمل فيه؟

الجمهورية: أسرار

ترحيل النقاش

حصل تقاطع بين حزبَين يتناقضان في الاستراتيجيا والعقيدة، على ترحيل النقاش في استحقاق لبناني كبير إلى ما بعد وقف إطلاق النار.

موفد غربي بارز لن يأتي إلى لبنان

قال موفد غربي بارز إنّه لن يأتي إلى لبنان إلّا عند قبول جميع الأطراف المعنية بفتح نافذة جدّية للمفاوضات بنتيجة العمليات الميدانية.

هذا ما أكده مرجع رسمي...

أكّد مرجع رسمي أنّ العلاقة بينه وبين رئيس تيار سياسي جيدة في هذه المرحلة، وأنّ الاجتماع الأخير بينهما كان ممتازاً.