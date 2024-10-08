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"لوقف إطلاق النار مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية"... النمور: هيبة لبنان تعود بانتخاب رئيس للجمهورية

8
OCTOBER
2024
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صدر عن النمور رفاق داني شمعون البيان الأتي :
اولا ـالدفاع عن لبنان يكون بوقف إطلاق النار ووقف مسلسل الدمار والقتل والتهجير والدفاع عن لبنان يكون برفض وحدة الساحات وتنفيذ أجندات إقليمية لها مصالحها وفصله عن ما يجري في غزة ـ والانتصار يكون بحقن الدماء وإعادة النازحين إلى قراهم ومنازلهم وليس بالاستمرار ا في قتال عبثي محسومة نتائجه الا وهي تدمير اكبر للبنان وقتل مستمر للبنانيين وحماية لبنان تتجلى بانتشار الجيش اللبناني على الحدود والتفاف اللبنانيين من حوله والأنتصار يتحقق بصون كرامة اللبنانيين وليس رميهم في الشوارع والساحات وهيبة لبنان تعود بانتخاب رئيس للجمهورية بحمي لبنان واللبنانيين
وبصراحة مطلقة أن لبنان هو دولة صغيرة وليس بمقدوره الدخول في صراعات اكبر منه بل إن اللبنانيين بأمس الحاجة لسلام دائم وأمن مستتب من خلال حصرية السلاح في يد الجيش الوطني وقوانا الأمنية والأحداث الأخيرة والمشاهد المؤلمة للدمار والقتل خير دليل على أن لبنان بلد لا يتحمل الحروب
لذلك يدعو النمور إلى الالتفاف حول مؤسسة الجيش والدعوة الصريحة إلى انتشار الجيش والقوى الأمنية على الحدود هو ضرورة الضرورات لوقف إطلاق النار مما يساهم في عودة الحياة الطبيعية ليتسنى للبنانيين لملمة جراحهم

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