"لبنان القوي" يحذّر من مخطط إسرائيلي تهجيري ويؤكد: درسنا تفصيلياً أسماء المرشحين للرئاسة ومنفتحون على الجميع

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عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وإتخذ قرارات بشأنها وأصدر البيان الآتي:

1- يجدّد التكتل المطالبة بوقف فعلي لإطلاق النار داعيًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والدول الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها بهذا الشأن لضمان حماية لبنان. واعدّ التكتل خطة تحرك دبلوماسي سيقوم بها رئيسه ونوابه.

ويدين التكتل القصف الممنهج للأبنية السكنية وما ينتج عنه من تدمير و تهجير للمدنيين يوحي بوجود مخطط لإحداث تغيير ديمغرافي يهدد التوازن الوطني. ويطالب التكتل الحكومة بإصدار التعليمات الواضحة للجيش والقوى الأمنية بفرض الأمن في جميع المناطق.



2 - يرى التكتل أن كل تأخير في انتخاب رئيس للجمهورية يعني تعريض لبنان لمزيد من الأخطار الوجودية وتفكيك لمؤسسات الدولة وإطالة للأزمات على أنواعها. ويدعو التكتل جميع الكتل النيابية الى تحمل مسؤولياتها والقيام بإنتخاب الرئيس ورفض كل ما من شأنه ربط الرئاسة بوقف إطلاق النار أو غيره من الشروط المرفوضة.

وعليه قام التكتل بدرسٍ مفصّل لأسماء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وأبدى إنفتاحاً على الجميع وأعدّ بدوره لائحة باسماء جميع المرشحين المتداولين وقرر التشاور بشأنها مع الكتل النيابية واضافة من يلتزم منهم بحضور جلسات الانتخاب المزمع الدعوة إليها