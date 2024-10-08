قرارات "هامة" من وزير التربية تتعلق بمصير العام الدراسي!

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أصدر وزير التربية عباس الحلبي، قرارا وثلاثة تعاميم تتعلق بالمدارس واستخدام التقنيات، ولتنظيم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.



التعميم الأول:



حول جواز استخدام تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المواد التعليمية الى التلامذة في المدارس الخاصة، في العام الدراسي 2024/2025، بالاضافة الى التعليم الحضوري كلما كانت المعطيات العائدة للوضع العام الذي تعمل المدرسة التي ترغب في اعتماده، والمعطيات المتعلقة باوضاعها الخاصة تمكنها من اسدائه بعد موافقة لجنة الاهل فيها، و اقرارها بتحمل المسؤولية عن اعتمادها لهذا النوع من التعليم.



وجاء فيه:

لما كانت الاوضاع السائدة في العديد من المناطق اللبنانية الناتجة عن الاعمال الحربية العدائية التي تتعرض لها، قد ادت الى نزوح الاهالي والسكان منها، وبالتالي اقفال المدارس الكائنه ضمنها، والى إلحاق اضرار ماديه ببعض منها؛ فيما ان الاعباء الناشئة عن هذه الاعمال العدائية والتي تشمل غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسيه والمعنويه على كامل مساحه الوطن، لم تبلغ، وفي بعض من هذه المناطق، الحد الذي يؤدي الى القول بانه يحول بصوره كلية ونهائية ومطلقة دون ان تتخذ ادارات المدارس الكائنة ضمنها القرار بفتح ابوابها واستقبال تلامذتها على مسؤوليتها، بعد موافقة لجنة الاهل في كل منها، ذلك انها لم تخصص كمراكز لاستقبال من نزحوا من محلات اقامتهم، وترى اداراتها ولجان الاهل فيها ان لا وجود لمخاطر تهدد السلامه العامة لابنائهم التلامذة، ولافراد الهيئات التعليميه فيها، جراء قيامها بالتعليم الحضوري.



ولما كان الحرص على انقاذ العام الدراسي الحالي من خلال تمكين التلامذة من متابعة الدراسة بطرق التعليم الممكنة في ظل الاوضاع العامة، وكذلك الخاصة لكل من مؤسسات التعليم العام الخاص ما قبل الجامعي، يملي ان يكون من الجائز لها، وعلى ضوء تقديرها لهذه الاوضاع، وللاوضاع الخاصة العائدة لها ،سيما لناحية توفر القدرة والظروف المناسبة لدى تلامذتها ولافراد الهيئة التعليمية لديها على اتمام العملية التعلمية في اطار الحد الكافي لتحقيق الغاية المرجوة منها، ان تعمد الى تحديد الطريقة الاكثر تناسبا وملاءمة لانجاز هذه العملية على ضوء هذه الاوضاع.



على ما تقدم،



اولا: يجاز لادارات المدارس الخاصة التي تسدي التعليم العام قبل الجامعي ان تعتمد للتدريس في العام الدراسي الحالي تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المادة التعليمية الى التلامذة المسجلين وفق الاصول لديها، ويكون لها تبعا لهذا الجواز ان تلجا للتعليم من بعد بصوره وباشكاله المعتمدة بطريقة تزامنية او غير تزامنية، كما يمكنها ان تعتمد التعليم من بعد المدمج.

ثانيا : يترتب على المدرسة الخاصة التي تعتمد التعليم من بعد ان تبلغ مصلحة التعليم الخاص بهذا الامر، وان تحرص على اتخاذ التدابير والاجراءات التي تؤمن انخراط تلامذتها في العملية التعليمية على النحو الذي يمكنهم من اكتساب الحد المقبول من المعارف والمهارات التي تهدف هذه العملية الى اكسابهم اياها.

ثالثا : يمكن للمدارس الخاصه ايضا ان تقوم بالتعليم الحضوري وفق الاجراءات الاتيه:



أ- ان تقدر المخاطر التي قد تنشا في ظل الاوضاع العامة السائدة حاليا عن اللجوء الى هذه الطريقة في التعليم.



ب- ان تعرض خيار اعتماد هذه الطريقة على لجنة الاهل لديها، وان يحظى عرضها هذا بموافقة خطية من هذه اللجنة عليه.



ج- ان تحيط وزارة التربيه والتعليم العالي-مصلحة التعليم الخاص علما بانها ستفتح ابوابها امام تلامذتها ليتابعوا الدراسه حضوريا، وذلك على مسؤوليتها الذاتية، وتحملها بالتالي اي نتيجه قد تترتب على هذه الخطوة، واعلانها بوضوح وبصراحة انتفاء اي مسؤولية على هذه الوزارة جراء اعتمادها لطريقة التعليم الحضوري على الرغم من الاوضاع الامنية والعسكرية السائدة حاليا التي تثقل اوزارها بصورة فعلية ومباشرة وضاغطة غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسية والمعنوية على كامل مساحه هذا الوطن.



د- ان تضمن كتابها المشار اليه في الفقرة اعلاه، انها اخذت علما بان عدم تقديمها له وفقا للنموذج الخاص به المرفق مع هذا التعميم، والمنشورين معا على الموقع الالكتروني الرسمي لهذه الوزارة، سيؤدي الى وقف اعتماد توقيع مديرها، والى عدم قبول اللوائح باسماء التلامذة التي ستقدمها الى الدوائر المختصة بالتدقيق فيها وبقبولها.



التعميم الثاني:



حول الالتزام بالإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل بالاستناد إلى مشروع الموازنة ووفق مجالات الإنفاق القانونية، وجاء فيه:

بناء على القرار رقم 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها) والقرار رقم 2153/م/2007 تاريخ 3/10/2007 (نظام مجلس الأهل في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانويات الرسمية)، لاسيما المواد التي حددت مجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، وفق فصول وبنود معينة وبالاستناد إلى مشروع موازنة صندوق المدرسة/الثانوية الذي أعدته اللجنة المالية في المدرسة/الثانوية المعنية وحصلت على الموافقة اللازمة عليه، ومشروع موازنة صندوق مجلس الأهل الذي أعدته اللجنة الإدارية لمجلس الأهل وحصلت على الموافقة اللازمة عليه،

وحيث أن المبالغ المالية المتوفرة في صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، مخصصة لتأمين النفقات التشغيلية للمدرسة/الثانوية الرسمية وتأمين احتياجاتها الضرورية والدعم اللازم لانتظام العملية التربوية في كل مدرسة وثانوية رسمية،

وحيث أن عدداً من المدارس والثانويات الرسمية لاسيما تلك المعتمدة مراكزاً لإيواء النازحين، تقوم بإنفاق مبالغ مالية من الصندوقين المنوه عنهما، خلافاً لمشروع الموازنة ومجالات الإنفاق الخاصة بكل صندوق،



يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية، ضرورة الالتزام بمجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل المحددة في القرارين الواردين أعلاه وبالاستناد إلى مشروع موازنة كل من الصندوقين المنوه عنهما.

قرار:

كذلك أصدر اتلوزير الحلبي قرار حول توزيع مهام على الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، ارتكازاً على تشكيل لجنة عليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وجاء فيه: