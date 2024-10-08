جيش العدو نشر فيديو زعم فيه استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق صواريخ على حيفا

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زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي اقخاي اردرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

جيش الدفاع يواصل مهاجمة أهداف لحزب الله: استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا أغارت طائرات جيش الدفاع قبل قليل على عدة منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم. خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية في بيروت على مستودع أسلحة وبنى عسكرية أخرى لحزب الله. كما هاجمت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الماضية عناصر وأهداف ارهابية لحزب الله في لبنان ومن بين الأهداف منصات صاروخية ومباني عسكرية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع. يوم أمس رصدت قوات من لواء 646 مخربين من حزب الله يدخلون إلى مبنى مدرسة في قرية طير حرفا كان يستخدمه حزب الله لأغراض إرهابية ووضع داخلها منصة موجهة نحو الأراضي الاسرائيل حيث وبعد وقت قصير من عملية الرصد قضت طائرة لسلاح الجو على المخربين داخل منطقة المدرسة.

لمشاهدة مزاعم جيش الاحتلال: https://x.com/AvichayAdraee/status/1843628548067643748