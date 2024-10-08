"٣٥ محضر ضبط".. مخالفات تتعلق بفرشات النوم وأسعار المحروقات!

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أعلنت وزارة الإقتصاد، أنه "بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفي ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون، لا سيما النازحون من بيوتهم، تتابع مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات جولاتها الرقابية على كافة القطاعات، وذلك لقمع محاولات استغلال الظروف الصعبة من قبل البعض".

وأشار الوزارة، الى أنه "بنتيجة هذه الجولات، ومنذ تاريخ 23/9/2024، تم تنظيم ٣٥ محضر ضبط بحق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة، ومنها التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار على السلع، ومخالفة نسب الأرباح التجارية، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وخاصة فيما يتعلق بفرشات النوم ومخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات".

وأكدت أنه "رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها في التشدد بضبط المخالفات وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص".