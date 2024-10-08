بالفيديو- "الحزب" يطلق 100 صاروخ نحو حيفا.. والإعلام الإسرائيلي: من ليس هنا لا يفهم ماذا يحدث!

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دوت صفارات الإنذار في الأجزاء الشمالية لحيفا ومنطقة كريوت، منذ قليل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنّ "صفارات إنذار بلا توقف تدوي في عكا وحيفا وخليجها والمنطقة الساحلية الشمالية."

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "عشرات الانفجارات في قصف مكثف وعنيف باتجاه عكا والكريوت وحيفا."

وكشفت موقع "واللا" أنّه تمّ "إطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه خليج حيفا."

وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إنّه "ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا والكريوت."

وعلّق الإعلام الإسرائيلي عن الحدث من حيفا وقال: "من ليس هنا، لا يفهم ماذا يحدث."